Esselunga non è sola | altre pubblicità rivelano il lato oscuro del divorzio

Pubblicità corretta. Inaccettabile lo spot di Esselunga. Figlia di genitori separati sparisce al supermercato e ricompare con una pesca in mano da ...

Sta facendo discutere l’ultima pubblicità dell’ Esselunga , che, per molti, sarebbe un assist all’idea di famiglia tradizionale (o normale che dir si ...

“Il prof che non vede l’ora di dare un 4 ha un problema non risolto”. E invece gli insegnanti come tutti gli educatori – aggiunge – devono avere ...