(Di giovedì 28 settembre 2023) Condel 27 settembre ildell'istruzione e delricorda adempimenti e regole alle scuole in cui si svolgono gli esami diall’esercizio delledelledinell’anno. L'colo .

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto ministeriale 2 agosto 2023 contenente il bando del l’esame di Stato per l’ Abilitazione ...

...data di scadenza occorre procedere all'aggiornamento dell'e frequentare un corso di 12 ore, con la presenza, anche in questo caso, ad almeno il 75% delle lezioni. Non è previsto l'. ...... possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura;professionale ... Le prove dipreviste , invece, sono costituite da due prove scritte e da una prova orale da sostenere ...

Esame di abilitazione arti ausiliarie professioni sanitarie di ottico e odontotecnico 2023: indicazioni Ministero. NOTA Orizzonte Scuola

Revisori legali: la sessione d'esame 2023 per l'abilitazione alla ... Altalex

Con il prossimo avvio dei percorsi abilitanti per i docenti, si prevedono numerosi precari che vorranno ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Ma c'è chi pensa già all'aggiornamento delle GPS.RIETI - La scuola Odontotecnica di via Togliatti - facente capo all'IIS Luigi di Savoia - ha legittimato oggi 15 nuovi odontotecnici. L'esame di abilitazione - al quale ...