(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - La consapevolezza degliinè molto bassa tra pazienti e cittadini: ne hanno sentito parlare, ma non sanno effettivamente che cosa siano. E' quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, che mette a confronto esperti sui risultati di unpromosso da Novartis e curato da Insh (Italian Network in Safety Healthcare), somministrato da Doxa Pharma a 400 pazientie 800 cittadini sulla loro conoscenza in materia di sicurezza delle cure. "Lo studio - afferma Micaela La Regina, direttore f.f. Sc Governo e Rischio clinico Asl 5 La Spezia e vicepresidente Insh - ci mette davanti alla necessità di intervenire sicuramente con campagne ...

Arrivano i fondi per la ricerca sulle Cure precoci. È il ministero dell'università e della ricerca a finanzia re uno studio che vuole cercare di ...

Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - La consapevolezza degli Errori in medicina è molto bassa tra pazienti e cittadini: ne hanno sentito parlare, ma ...

Ad esempio inAd esempio in, ma con una grossa differenza rispetto ad altri campi. Ogni IA non è infallibile, c'è sempre un margine d'errore. ChatGPT fa un sacco di, il ...... chiamata a dare nuove risposte e nuovi servizi, a partire da quello, fondamentale della... un confronto per trovare insieme risposte nuove facendo tesoro deglicompiuti e operando una ...

Errori in medicina sconosciuti ai malati cronici, lo rivela un sondaggio Adnkronos

Errore diagnostico: aspetti penali e civili della responsabilità medica Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Su 'Alleati per la Salute' esperti a confronto sul questionario sulla sicurezza delle cure cure rivolto a pazienti e cittadini ...L’autopsia per capire se davvero ci sia stato un errore medico, la verità che viene a galla attraverso ... punto sulla attività effettuata in queste settimane all'istituto di medicina legale del ...