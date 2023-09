Era freddo Adamo Guerra telefona alla famiglia | il racconto della figlia

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dieci anni fa il 57enne aveva finto il suicidio lasciando moglie e figlie. La redazione di "Chi l'ha Visto?" lo ha ritrovato in Grecia, dove vive. Finirà a processo per violazione degli obblighi familiari. La ex coniuge: "Ora so che è lui"