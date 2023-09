Equo compenso | ingegneri | Va armonizzato con nuovo Codice appalti

Catania, 28 set. - L'va armonizzato con il nuovo codice degli appalti. Questo il messaggio lanciato oggi dal 67° Congresso degli ordini degli ingegneri, in programma a Catania. Sul primo piuttosto chiara la ...L'tra competitività e criticità è stato al centro della seconda giornata del 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania. "L'- spiega ...

Equo compenso, Schifone (FdI): "Per noi è legge di equità voluta da Meloni" La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – L’equo compenso va armonizzato con il nuovo codice degli appalti. Questo il messaggio lanciato oggi dal 67° Congresso degli ordini degli ingegneri, in programma a Catania. Sul primo piut ...Il 2 ottobre prossimo è il termine per regolarizzare l’iscrizione al 5 per mille 2023 per gli enti del Terzo settore (Ets) e le Onlus che non abbiano presentato la relativa domanda entro l’11 aprile ...