Equitazione | Nations Cup Final salto ostacoli 2023 | Italia subito eliminata | per pass olimpico speranze ridotte

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quest’oggi, è stata disputata a Barcellona la prova d’apertura della Longines FEICup jumping, che ha decretato le 8 nazionali ammesse allaissima di domenica. A vincere la gara è stata la Gran Bretagna (con zero penalitá) davanti a Brasile e Germania. Le altre squadre ammesse allaissima di domenica, nella quale si azzera tutto, oltre quelle sopracitate, sono: Belgio, Francia, Irlanda, Stati Uniti e Svizzera. L’ha chiuso al dodicesimo posto, ricevendo ben ventiquattro penalità, in questo modo per il momento non arriva ile lesono davvero. Gli azzurri, assieme ad Argentina, Australia, Messico, Paesi Bassi, Spagna e Uzbekistan torneranno in campo per ...

Tutto pronto al Real Club de Polo de Barcellona per la finale dellaCup di salto ostacoli , in programma tra giovedì 28 settembre e domenica 1 ottobre. L'evento spagnolo rappresenta l'ultima opportunità per l' Italia di ottenere il pass per i Giochi Olimpici ...Arriva prima dell'ultima tappa diCup, in anticipo come era successo per Tokyo 2020 quando il pass era stato ottenuto in occasione degli Europei di Luhmühlen. Questo conferma l'ottimo lavoro ...

L’Italia è rimasta fuori dalle otto finaliste della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione: a Barcellona, in Spagna, è stata fatale al quartetto azzurro la Prima Competizione, che ha ...Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre a Barcellona, in Spagna, si disputerà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell'equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in p ...