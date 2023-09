Equitazione | l’Italia è fuori dalle otto finaliste di Nations Cup | speranze olimpiche ridotte al lumicino

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023)è rimastadellaCup 2023 di salto ostacoli dell’: a Barcellona, in Spagna, è stata fatale al quartetto azzurro la Prima Competizione, che ha scremato le pretendenti al titolo da 15 ad 8.ha chiuso 12ma e sabato sera lotterà per la Challenge Cup, che metterà in palio il 9° posto assoluto. La conseguenza peggiore, però, per, è l’impossibilità di conquistare il pass olimpico in palio, dato che, delle sei formazioni in corsa per la qualificazione a Parigi 2024, due sono passate alla Competizione Finale, ovvero Stati Uniti e Brasile, che domenica pomeriggio si contenderanno il biglietto per i Giochi. L’ultima, flebile, speranza per, è legata ...