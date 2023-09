Elodie in versione acqua e sapone | la felpa nasconde una dedica speciale

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 28 settembre 2023)è conosciuta non solo come un’artista di talento ma anche come un’icona di stile, e la sua presenza era quasi obbligata alla Milano Fashion Week. Ha partecipato all’evento di TheAttico insieme a Chiara Ferragni, apprezzando anche la sfilata di AndreAdamo, seduta in prima fila con il fidanzato Andrea Iannone. Con una serie di progetti in cantiere,mantiene i suoi fan e follower aggiornati sui social, condividendo aspetti della sua vita privata e professionale. Attualmente, sembra realizzata sia nella sua vita personale con il pilota, sia professionalmente, con l’atteso inizio del suo primo tour nei palazzetti.si prepara per il tour Recentemente,ha lanciato il suo nuovo singolo. Dopo aver tenuto i fan in attesa, ha annunciato l’uscita di A fari spenti con una foto che ha scatenato ...