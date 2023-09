Eicma 2023 al via dal 9 al 12 novembre | tra le novità anche il gaming

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un vero e proprio campionato online di motocross aperto ai giocatori di tutta Europa e Stati Unititorna dal 9 al 12prossimi a Rho-Fiera Milano e lo fa con una serie di. Mentre fervono i preparativi per l’edizione numero 80 dell’esposizione internazionale delle due ruote, gli organizzatori hanno annunciato stamane, in anteprima, il lancio dell’Esports Arena, un nuovo contenuto espositivo dedicato al ‘’. SaràEsports Mx, un vero e proprio campionato online di motocross aperto ai giocatori di tutta Europa e Stati Uniti, a segnare il percorso di questa assolutada qui fino all’apertura di. Quattro le gare in calendario, che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste ...