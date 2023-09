(Adnkronos) – “ come Cni e Rpt è stata rappresentata al legislatore l’opportunità che il Testo unico dell’ Edilizia venga approvato non attraverso un ...

Catania, 27 set. - " come Cni e Rpt è stata rappresentata al legislatore l'opportunità che il Testo unico dell' Edilizia venga approvato non attraverso ...

... come gli interventi previsti dal Pnrr ed i Superbonus per l'. E' altrettanto vero che la ... i professionisti dell'area tecnica ed in particolare la categoria degliha mostrato un ......nazionale degliin occasione del 67° Congresso nazionale degli ordini deglid'... I Superbonus per l'(con detrazioni fiscali inizialmente pari al 110% della spesa poi ...

Edilizia, ingegneri: "Pnrr e superbonus spingono domanda servizi settore da Pa e privati" Adnkronos

Edilizia, Perrini (ingegneri): 'Testo unico sia approvato come legge e non come Dpr' Tiscali Notizie

(Adnkronos) - Nel 2022 e nel 2023 le attività professionali di ingegneria hanno beneficiato del ciclo economico positivo, evidenziato da una apprezzabile crescita del livello reddituale medio degli is ...Su 66 bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36 oltre la metà applicano il disciplinare tipo dell’Oice che richiede requisiti su 5-10 anni invece che sul triennio indicato nel codice. Lupo ...