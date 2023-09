“Ecco perché è scomparsa” Marta Fascina ancora assente | le voci dal mondo della politica

(Di giovedì 28 settembre 2023) La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto in tanti, ma c’è chi sta soffrendodi più. Parliamocompagnache in questi giorni è stata descritta come “inconsolabile” da Paolo Berlusconi. Il fratello del Cavaliere è intervenuto, con un sorriso che forse celava un po’ di preoccupazione, a Monza durante la presentazione di Adriano Galliani candidato alle elezioni suppletive del Senato. Ad eccezione di un’apparizione a Monza durante il Trofeo Berlusconisi è chiusa nel suo dolore ad Arcore. Paolo Berlusconi ha cercato di scuoterla: “Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche ache è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento ...

Le Iene sta per tornare su Italia 1 e Veronica Gentili , ex conduttrice di Controcorrente, è pronta più che mai a questo nuovo palcoscenico in ...

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto in tanti, ma c’è chi sta soffrendo ancora di più. Parliamo della compagna Marta Fascina che in ...

...dovrebbe lasciare il timone del Real Madrid per andare a guidare come Ct il Brasile edche ... De Zerbi nella lista Real di Florentino Non è un caso il nome di De Zerbiha mostrato alla ...Il terreno potrebbe essere fertile,entrambi hanno chiuso da tempo le precedenti relazioni: ... nel momento in cui sta per incontrare l'amica Sophie Turnera spasso per la Grande Mela ...

Gattuso, spunta il retroscena: ecco perché il Marsiglia lo ha scelto Corriere dello Sport