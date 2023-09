Ecco la giuria di Ballando con le Stelle 2023

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il selfie pubblicato da Selvaggia Lucarelli con laAlla fine nulla è cambiato. Milly Carlucci aveva tentato di mantenere la suspence rimandando l’annuncio a settembre ma, come ormai si prevedeva, ladicon leè rimasta la stessa. A giudicare le performance degli aspiranti ballerini vip ci saranno ancora una volta: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. L’annuncio è avvenuto con un video sui social in cui Milly scherza dicendo: “Unacompletamente rinnovata“. E sulla Lucarelli, svelata per ultimo, commenta: “Come avremmo fatto senza Selvaggia“. E’ dall’undicesima edizione, datata 2016, che ladel programma del sabato sera di Rai1 non cambia. L’ultima arrivata è Selvaggia Lucarelli, il primo, ...

Alla fine nulla è cambiato. Milly Carlucci aveva tentato di mantenere la suspence rimandando l'annuncio a settembre ma, come ormai si prevedeva, la giuria di Ballando con le Stelle è rimasta la stessa ...