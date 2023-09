Ecco cosa non mi convince della manovra Meloni Scrive Baretta

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non sarà facile per Giorgiacomporre una legge di bilancio coerente con le promesse sbandierate in campagna elettorale. Ma nemmeno con quelle, pur ridimensionate, annunciate in questo primo, affannato, anno di governo. I conti non tornano e la Nadef lo certifica. Cala la crescita: il Pil scende allo 0,8%, meno del tendenziale (0,9%), che del programmatico (1%), previsti in primavera nel Def. Per il 2024 il governo scommette su un Pil all’1,2%, ma la previsione era 1,4%. Un segnale preoccupante, tanto più nel turbolento scenario internazionale, a partire dalle conseguenze economicheguerra russo ucraina, soprattutto per quei Paesi che dipendono da altri per materie prime, in particolare alimentari ed energetiche. L’andamento del debito resta elevato (140%) e non si intravvedono significative riduzioni e, in conseguenza ...