EA Sports FC 24 Recensione | Dalle Ceneri Della Serie FIFA Nasce Una Nuova Era

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quando Electronic Arts ha annunciato che avrebbe cambiato il titolo del suo simulatore calcistico daad EAFC 24, tutti ci siamo chiesti: questo sarà anche l’anno in cui finalmente ci sarà uno stravolgimento ed un passo definitivo verso la simulazione? La risposta è no. In EAFC 24 ci sono tante novità che dimostrano che lapuò evolversi in qualcosa di diverso e probabilmente anche di migliore, tuttavia per ogni miglioramento ci sono ancora troppe cose che ricordano. Nelle prime ore di gioco di EAFC24, tutto sembra troppo familiare dal punto di vista del gameplay, sia in positivo che in negativo. HyperMotion V e il feedback del controller DualSense di PlayStation 5 rendono le partite realistiche, con una precisa fisica del pallone e dei ...

Il videogioco F1 2023 si evolve ed EA annuncia una serie di aggiornamenti per il mese di ottobre, con nuove opportunità di gara

EA Sports FC 24 non è ancora uscito, ma sta già riscontrando una lunga serie di problemi dovuti ai bug. EA non ha ancora preso provvedimenti.Già in occasione delle nostre prime impressioni su EA Sports FC 24 vi avevamo accennato del totale ... salto in avanti rispetto al suo predecessore (eccovi in corner la nostra recensione di Fifa 23).