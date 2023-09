EA Sports FC 24 | bug per Ada Hegerberg nel videogioco | insultata sui social

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ada, 28enne attaccante norvegese del Lione, 6 UEFA Women’s Champions League in bacheca e Pallone d’Oro nel 2018, ha ricevuto tantissimi insulti da parte di alcuni utenti suiper un bug che non permette il buon funzionamento del suo avatar in EAFC 24. Ildi calcio, sviluppato da EA, permette ai giocatori di poter costruire la propria squadra Master sia con giocatori maschili che femminili. I programmatori di EAhanno già messo da parte l’avatar della calciatrice e hanno promesso che provvederanno a risolvere il problema, visto che la sua carta gioco è una delle più valutate nel gioco con un rating di 89. Per il problema, gli utenti si sono scagliati proprio contro la calciatrice, rivolgendogli insulti perfino tramite messaggi vocali ...

