“È stata dura…” | Italia | Donnarumma ha vuotato il sacco in diretta

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il portiere della Nazionale,, ha rilasciato alcune dichiarazioni dove si lascia andare e dice la sua su alcune importanti questioni. Gli ultimi mesi sono stati molto intendi per l’intero calciono. Senza dubbio tra la fine di agosto e l’inizio di settembre a tener banco èla situazione relativa alla Nazionale che ha subito un vero e proprio scossone dopo le dimissioni di Roberto Mancini, poi diventato subito dopo ct dell’Arabia Saudita. A succedere all’ex Inter è stato poi Luciano Spalletti, fresco vincitore dello Scudetto con il suo Napoli, una delle squadre che ha mostrato il miglior calcio negli ultimi anni. L’arrivo del toscano ha sicuramente portato una ventata di aria fresca attorno all’ambiente, ancora in totale confusione per la clamorosa mancata (nonché seconda) qualificazione ai Mondiali. Gli ultimi ...