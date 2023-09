È più grave la crisi del debito dello spot di Esselunga

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mentre il tema del giorno è lodi, che fa scalpore perché non ha inserito migranti, immigrati e gay/trans, come tutti gli altriaziendali che si rispettano, i BTP stanno franando sui mercati. Questo andamento dura da due anni, come si vede, i BTP venduti nel 2021 destinati agli investitori italiani, che allora avevano cedole basse, ora che i tassi sono saliti mostrano perdite di oltre il 30%. I BTP però in realtà non hanno colpe particolari perché il crollo è generalizzato a tutti i mercati dei titoli di stato e obbligazionari occidentali (e in parte, anche orientali). Come si vede dagli andamenti dei Treasury americani equivalenti ai BTP qui sotto, per tutto il mese di settembre i titoli di stato anche negli Stati Uniti non hanno fatto altro che perdere. Diciamo che chi abbia comprato titoli di stato o fondi ...