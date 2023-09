E' morto Michael Gambon | il professor Silente di Harry Potter

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sir, versatile attore britannico divenuto noto al grande pubblico globale per aver interpretato il personaggio di(ilAlbus Dumbledore in lingua originale) nella saga cinematografica di, ma popolare anche prima nel Regno Unito, si è spento all’età di 82 anni in ospedale, dove era stato ricoverato per una polmonite, come annunciato dalla sua famiglia....