(Di giovedì 28 settembre 2023), meglio conosciuto per aver interpretatoin sei degli otto film di, èin ospedale all’età di 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Una dichiarazione della sua famiglia, rilasciata dal suo addetto stampa, afferma che èin seguito a “un attacco di polmonite”. “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir. Amatissimo marito e padre,pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”, ha affermato la sua famiglia. Qualunque sia il ruolo che ha ricoperto in una carriera durata più di cinquant’anni,è sempre stato immediatamente ...

Sono passati quasi 26 anni dalla morte di Michael Hutchence , leader degli INXS , ma il suo ricordo è vivo nei fan e non solo. Scopriamo qualcosa in ...

L'interprete di Albus Silente nella saga di Harry Potter,Gambon, èdopo un attacco di polmonite. Aveva 82 ...Lo ha annunciato la sua famiglia, che in un comunicato ufficiale ha scritto: "pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale". Gambon nacque a ...

Morto Michael Gambon, Albus Silente di ‘Harry Potter’ la Repubblica

È morto Michael Gambon, il professor Albus Silente di Harry Potter - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il mondo del cinema in lutto. Il settore piange la scomparsa di un grande e famoso protagonista della saga di Harry Potter.AGI - L'attore britannico-irlandese Michael Gambon, noto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di "Harry Potter", è morto in ospedale all'età di 82 anni: lo ha annunciato la ...