È morto Michael Gambon | Albus Silente aveva 82 anni

(Di giovedì 28 settembre 2023) È. L’attore che ha interpretato il professorin Harry Potter, è deceduto in ospedale all’età di 82. Nella sua longeva carriera ha interpretato moltissimi ruoli: è apparso anche in Fantastic Mr Fox, ha interpretato il detective francese Maigret e ha recitato in The Singing Detective. Una carriera densa di successi Di umili origini,, era figlio di un idraulico e di una sarta. Decise di diventare attore a 22, iniziando una carriera notevole nel campo del teatro, della tv, della radio e del cinema. Gli esordi difurono sul palcoscenico, con il National Theatre di Londra diretto da Laurence Olivier. La sua consacrazione arriva nel 1986 con ...

Addio all’attore britannico Michael Gambon , meglio conosciuto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, è Morto in ...

Ha iniziato la sua carriera come attore di teatro a 20 anni. Ha ricoperto vari ruoli in produzioni cinematografiche e televesive, vincendo diversi ...

Amatissimo marito e padre,pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale", si legge nel comunicato. L'attore èin ospedale , in seguito ad ...È, tuttavia, in televisione cheGambon riesce pian piano a diventare un volto popolare facendosi presto largo anche al cinema: tra gli altri lo vediamo, infatti, ne Il mistero di Sleepy ...

È morto Michael Gambon, il professor Albus Silente di Harry Potter - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Morto Michael Gambon, Albus Silente di ‘Harry Potter’ la Repubblica

È morto Sir Michael Gambon, l’attore irlandese famoso per aver interpretato il professor Albus Silente in sei degli otto film nella saga di Harry Potter. Come riferito dalla Bbc, la vedova e il figlio ...La lunga barba bianca, la voce dolce e solenne. La scelta di affidare all'attore Michael Gambon l'interpretazione di Albus Silente per la saga di Harry Potter fu azzeccatissima e valse una parte del ...