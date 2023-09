È morto Giovanni Roncato | aveva creato la famosa azienda di valigie

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 settembre 2023) E'a 81 anni, imprenditore padovano famoso per aver fondato l'diche porta il suo nome.è deceduto all'ospedale di Camposampiero (Padova), dove era stato ricoverato d'urgenza dopo un malore accusato in Romania. Numerose le testimonianze di cordoglio e commozione arrivate in queste ore non solo dal mondo imprenditoriale, ma anche politico e amministrativo. Nato a a Campodarsego, in provincia di Padova, il 16 marzo 1942, "Gianni", così si faceva chiamare da tutti, da giovaneaffiancato il papà Antonio nel settore della valigeria: tale "arte", imparata velocemente, lo ha portato a fondare nel 1973 la Valigeriaspa, tutt'oggi un'icona del made in Italy a livello mondiale: proprio quest'anno questo ...