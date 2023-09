È morto Armando Sommajuolo | addio al volto storico di La7

È venuto a mancare a 70 anni Armando Sommajuolo . Il giornalista fu per molti anni tra i conduttori di punta del telegiornale di La7 , diretto da ...

Armando Sommajuolo, le cause della scomparsa e la conduzione del Tg La7: quando si alternò ad Enrico Mentana Al momento non sono ancora note le cause ...