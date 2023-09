È giusto pregare per Matteo Messina Denaro?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 settembre 2023) Santa Teresina di Lisieux, quand’era ancora ragazzina ma già aveva in animo il chiostro, chiese con insistenza a Dio una grazia speciale. Un rinomato pluriomicida, il criminale più famoso di Francia, catturato dopo anni di efferatezze stava per salire sulla ghigliottina. Teresina pregò fervidamente per diversi giorni, anche perché il condannato aveva rifiutato i conforti religiosi. La piccola futura santa domandava la salvezza di quell’anima perduta. Non aveva detto Cristo che bisognavagli uni per gli altri? E chi più bisognoso di preghiere di un cattivo conclamato a rischio di dannazione eterna? Seguì dalla finestra l’ascesa del condannato al palco del patibolo. Gli tagliarono il colletto e stavano per distenderlo sull’asse sotto la lama. Come da prassi, un sacerdote lo seguiva brandendo un crocifisso. Ebbene, proprio all’ultimo istante, con un gesto che ...