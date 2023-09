E’ fatta | il Papu Gomez torna in Serie A | già venerdì l’arrivo in Italia

COM E'- In questi minuti, infatti, Adriano Galliani ha chiuso per l'arrivo di Alejandro Gomez al Monza. Il, 36 anni il prossimo febbraio, lo scorso 1 settembre ha rescisso il contratto ...Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Monza ha chiuso l'operazione per il ritorno in Serie A delGomez. L'ex Atalanta era rimasto svincolato ...

Papu Gomez torna in Serie A: è fatta col Monza, domani l'argentino è atteso in città TUTTO mercato WEB

Monza, fatta per il ritorno in Italia del Papu Gomez Calcio News 24

Dopo aver segnato il primo gol con la maglia de Frosinone, Matias Soulé ha parlato a Sky Sport: "Il mister è entrato negli spogliatoi dicendo che siccome ho fatto ...Abbiamo concesso poco provando a giocare, è stata fatta una grande partita e a mio avviso è un ... Monza-Bologna 0-0, Palladino: “Papu Gomez Lo aspettiamo a braccia aperte” Dopo l’infortunio di ...