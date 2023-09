“È Beatrice Luzzi” Grande Fratello 2023 | il vero colpo di scena | la notizia sorprende tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023)dial. Negli ultimi giorni i concorrenti sono stati divisi: una parte di loro è stat confinata nel tugurio, gli altri hanno continuato a vivere nel loft. Tra i concorrenti ce ne sono alcuni che sono finiti in al televoto che però in questa occasione non sarà eliminatorio. Nella puntata di stasera, giovedì 28 settembre, scopriremo chi sarà il più votato tra Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi e. Intanto negli ultimi giorni abbiamo assistito alla battuta piccante di Letizia Petris su Heidi Baci: pare che tra loro due possa nascere qualcosa più dell’amicizia. Questo almeno è quello che sperano alcuni telespettatori. Che intanto hanno assistito ad unanon proprio bella. In tanti hanno ...