Dynamite 27 09 2023 L’ultima accelerata in vista di Wrestledream

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo al 1st Bank Center di Denver, Colorado, e tra i match annunciati spicca quello con in palio l’International Championship tra il campione Rey Fenix e Jeff Jarret. Da segnalare anche un interessante Three Way Match con in palio la #1 contendership per il titolo detenuto da Fenix indell’episodio didi settimana prossima, dedicato al quarto anniversario dello show. International Championship Match: Rey Fenix (c) vs. Jeff Jarrett (3 / 5) Fenix ha dovuto subire tutte le scorrettezze possibili da parte dei compagni di stable di Jeff Jarrett. Nonostante ciò il messicano è riuscito a prevalere sorprendendo Jarrett nel finale con un Roll Up che è valso il conto di tre finale. Vincitore ed ...

Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di Dynamite , ci avviciniamo sempre di più ad All In e l’entusiasmo è a mille e ancora ...

Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di Dynamite , puntata speciale non solo per il nome, Fyter Fest ma ...

Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di Dynamite . Ci troviamo nella puntata post-ALL IN e pre-ALL OUT ...

Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di Dynamite , siamo nel post ALL OUT e si va dritti verso Grand Slam ...

Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di Dynamite . Quest’oggi ci troviamo nell’Heritage ...

Tra i riconoscimenti la vittoria ai recenti MTV Video Music Awardsnella categoria Song of ... tra le hit più celebri troviamo senza ombra di dubbio Fake Love ,, Life Goes On e Butter . ...Tra i riconoscimenti la vittoria ai recenti MTV Video Music Awardsnella categoria Song of ... tra le hit più celebri troviamo senza ombra di dubbio Fake Love ,, Life Goes On e Butter . ...

AEW Dynamite Report 27-09-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Dynamite 27/09/2023 Report (2/3) - Un confronto dopo l'altro World Wrestling

QUI PRIMA PARTE QUI TERZA PARTE AEW Dynamite 27/09/2023 Report (1/3) - Salvate il soldato Ibushi AEW Collision 23/09/2023 Report (3/3) - Let your fury flow through AEW Collision 23/09/2023 Report (2/3 ...L'ultimo segmento della puntata di Dynamite andata in onda il 27 settembre ha visto la firma del contratto per il match di WrestleDream tra Swerve Strickland e Hangman Adam Page, con un successivo dis ...