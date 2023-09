Due sparatorie a Rotterdam | “Ci sono diversi morti e feriti” Fermato un uomo di 32 anni

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ci” e secondo alcuni media anche trenelle dueavvenute nel pomeriggio a, nei Paesi Bassi. Undi 32, che è statodalle forze di sicurezza olandesi, ha aperto il fuoco al Centro medico Erasmus della città e in un’abitazione vicina. La polizia locale ha scritto in un post su X che sta informando i parenti più stretti delle vittime prima di rilasciare ulteriori dettagli: “È stato arrestato un residente didi 32. È sospettato di essere coinvolto in due violenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo”. Il sospettato è stato arrestato vicino all’eliporto del presidio medico, ma non ...

Nel primo pomeriggio ci sono statein un ospedale universitario e in una casa poco distante a Rotterdam, in Olanda, e ci sono diverse vittime, ha confermato la polizia. Gli agenti hanno arrestato il sospettato, un uomo ...ore dopo la polizia ha detto che c'erano stati diversi morti e che i familiari delle vittime erano stati ...

Diverse persone sono state uccise oggi 28 settembre nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam in Olanda. Secondo quanto si apprende un uomo armato che ha aperto il fuoco in un'aula ...Strage in Olanda: diverse persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'aula dell'università di Rotterdam. Lo ha reso noto la polizia olandese, secondo cui un 32enne è stato fermato in relazione ...