Due scenari possibili | cosa può accadere ai Campi Flegrei

(Di giovedì 28 settembre 2023) O si andrà verso una fine del bradisismo o potrebbe verificarsi un'eruzione (comunque non imminente): sono questi gli scenari previsti per i Campisecondo il presidente dell'Ingv

Campi Flegrei, gliDoglioni chiarisce quindi che sonogliche si delineano sull'evoluzione della situazione: il migliore è che la crisi del bradisismo in corso ...'Sonorelativi all'evoluzione della situazione dei Campi Flegrei: il migliore è che la crisi di bradisismo in corso termini come era accaduto per quella del 1983 - 84 , il peggiore è ...