Dress code a scuola | la circolare della preside | “Magliette bianche | blu o nere per gli studenti” I genitori d’accordo | ma il M5S insorge | “Così tornano i Balilla”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 28 settembre 2023) Fa discutere la decisione sul nuovoper gli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Napoli. Stabilito dalla, il codice prevede abbigliamenti differenti in base al grado scolastico: jeans e maglietta bianca per ladell'infanzia, con l'aggiunta del grembiule bianco in inverno; per le elementari, un look simile con una felpa blu nei mesi più freddi; infine, per le medie, jeans e maglietta nera in estate e felpa nera in inverno. L'articolo .