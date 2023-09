Dove vedere in tv la Serie A di basket 2023-2024 | cambia poco rispetto alla stagione passata

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Per quanto riguarda la copertura dellasulle varie emittenti televisive esistenti in Italia, lo schema ricalca per larga misura quello della scorsa. Con una chiara differenza: Eleven Sports è stata completamente inglobata da DAZN, per cui è quest’ultima ad avere la titolarità della trasmissione di tutte le partite del massimo campionato. Una novità, questa, che si affianca al mantenimento in essere degli altri accordi: Eurosport, infatti, trasmetterà due partitesettimana sui propri canali, oltre a utilizzare chiaramente le proprie piattaforme eurosport.it e Discovery+. Queste, però, mostreranno tre partite anziché due. Il tutto a causa, appunto, del terzo confronto., gli italiani che giocheranno all’estero nel ...