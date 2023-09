Dove vedere in tv la Ryder Cup 2023 | programma in chiaro | orari | palinsesto | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Siamo ormai vicinissimi allaCup. In particolare, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (appena a est di Roma) andrà in onda la terza edizione in Europa continentale, dopo quelle in Spagna nel 1997 e in Francia nel 2018. Un sapore che passa dal Mediterraneo al centro Europa e ancora al Mediterraneo. Temperature godibili, quelle che la Capitale sta vivendo in questi giorni. E sarà davvero interessante scoprire quello che accadrà dal tee shot del primo foursome alla buca 1 fino all’ultimo colpo giocato, del quale però non si può conoscere la buca. Sarà un evento indimenticabile per il pubblico italiano, e ci si aspetta un arrivo di 250.000 e più persone durante i tre giorni di gara. Le tribune hanno già avuto un buon indice di riempimento in questi giorni, ma si salirà e di tanto da ora in avanti. Come funziona la ...