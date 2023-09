Dostoevskij | Orwell e la Russia che non vuol far fare a due più due quattro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Leggevo ieri l’unico romanzo di Hans Sahl (1902-1993), “I pochi e i molti”, uscito nel 1959, appena tradotto nella Memoria Sellerio. E’ la storia parallela dell’autore e di Georg Kobbe, ebreo tedesco, braccato, resistente e poi fuoruscito a New York. Ero a pag. 106, alla descrizione dell’“uomo con l’impermeabile” – un altro nome per l’Imbianchino di Brecht. Erano in tanti, dice, a non credere al suo successo. “Avevano disimparato a credere alla magia che lega il truffato all’impostore, l’oppresso all’oppressore… Ridevano degli impermeabili, e non capivano che era diventata l’uniforme di una nuova classe di diseredati che si apprestava a riformare il mondo a propria immagine. ‘Lasciateli ridere!’ gridava l’ometto. ‘Io gli strapperò via la maschera. Annuncerò una religione del male, come Cristo annunciò una religione del bene. Gli mostrerò che i cattivi sono buoni e i corrotti corrotti. ...