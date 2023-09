Dopo l’ennesimo femminicidio mi chiedo | possibile che il ruolo di ‘padrone’ sia così radicato?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) di Nadia Aragona Una torcia umana. Una donna brucia, i capelli che vanno a fuoco i vestiti attaccati alla pelle, le fiamme addosso dappertutto. Riesce a trascinarsi sotto la doccia e poi anche a chiamare una vicina… La sua colpa: aver salutato un altro uomo. Anna Elisa è mortatre giorni di atroce agonia. I poveri sogni di questa donna sono bruciati con lei per mano dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla e amarla, come già accaduto tante volte. Un copione visto e rivisto. La morte delle tante Anna Elisa sappiamo essere solo la punta dell’iceberg di un fenomeno sociale di proporzioni esagerate. Circa 4 omicidi di donne su 5 sono stati riconosciuti in sede giudiziaria come femminicidi. Ciò significa che queste donne non sono state uccise per motivi generici o casuali, bensì per una precisa e sottostante forma mentis patriarcale, con lo scopo di perpetuare la ...