Dopo i deliri del leghista Crippa | dieci punti per smentire l’emergenza invasione dei migranti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tranquilli. Andrea– classe 1986, deputato, braccio destro di Matteo Salvini – è laureato: in Scienze politiche, per giunta con indirizzo internazionale. Quindi di sicuro ha appena dichiarato guerra alla Germania a ragion veduta. Il casus belli secondo lui è questo: i tedeschi hanno arruolato nella rediviva Wehrmacht battaglioni discesi dalle navi umanitarie delle Ong, che Berlino subdolamente finanzia. A suo avviso, “ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito ma gli andò male, ora finanziano l’dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai socialdemocratici”; in particolare puntano sul Governo Meloni., dal 2019 vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier, con sprezzo del pericolo (e del ...