Donna uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa a Castelfiorentino Firenze | si cerca il marito | si stavano separando

Klodiana Vefa, 36 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in strada. Si sta cercando di rintracciare il marito, che non conviveva più con la ...

Omicidio oggi a Castelfiorentino. Una donna è stata uccisa questa sera in via Galvani nella località in provincia di Firenze, con un'arma da fuoco. La vittima aveva 35 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tra le prime ipotesi ...

Una donna, Klodiana Vefa, è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio. La ...Al termine della sparatoria, una donna è stata trovata a terra ... "Purtroppo a Castelfiorentino è accaduta una sciagura. Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite", ha dichiarato, come ...