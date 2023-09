Donna uccisa in strada con un colpo di pistola a Castelfiorentino Firenze | si cerca il marito

Una Donna di 68 anni è stata travolta e uccisa stamani da una vettura mentre attraversava la strada provincia le 30 a Vermezzo con Zelo, in provincia ...

Uccisa perché aveva salutato un altro uomo Anna Elisa Fontana, 48 anni, sarebbe stata Uccisa dopo una lite per un saluto che la donna avrebbe rivolto ...

Una donna questa mattina è stata investita e uccisa da un mezzo dell'Esercito . Il tragico incidente a Palermo , in viale Lazio, all'angolo con viale ...

Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. ...

Una Donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze) , stasera, colpita da un’ arma da fuoco . Sul posto stanno procedendo i carabinieri. ...

Estratto da www.ilmessaggero.it INCIDENTE A ROMA SU VIA PRENESTINA Ancora sangue sulle strade di Roma. Unaè morta dopo essere stata investita da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 6.40 del mattino, in zona Prenestina. ..."Era uno studente all'Università Erasmus", ha detto il portavoce della polizia, e dalle prime informazioni sarebbe emerso che il 32enne abitasse vicino alladurante la prima sparatoria. ...

Castelfiorentino (Firenze), donna uccisa in strada a colpi di arma da fuoco TGCOM

Donna uccisa in strada a Castelfiorentino con arma da fuoco Agenzia ANSA

Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), in serata, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri.Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono ...