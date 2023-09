Donna uccisa in strada a Castelfiorentino con arma da fuoco | ipotesi femminicidio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Unaè rimastain, in provincia di Firenze, stasera, colpita da un'da. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio. Tra le primeal vaglio c'è quella di un caso di. Note di ricerca sono state diramate su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze). Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima. Laè statain via Galvani, unaurbana ma periferica della cittadina.

