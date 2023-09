Donna uccisa a colpi di pistola nell' Empolese

(Di giovedì 28 settembre 2023) AGI - Unadi 35 anni, di origini albanesi, è stataquesto pomeriggio nel territorio di Castelfiorentino,. L'arma usata sarebbe una. Sono in corso le ricerche nel territorio del marito della, che non risulta reperibile. La coppia sarebbe inoltre in via di separazione. La vittima era madre di due figli.

Femminicidio oggi a Castelfiorentino (Firenze), dove una donna è stata uccisa in mezzo alla strada, in via Galvani, mentre stava rientrando a casa dal lavoro. La vittima è una 35enne albanese, con ...