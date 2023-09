(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi chiedosia stato possibile da parte dello Stato permettere che questi quartieriParco Verde potessero esistere. Ci vuole poco per rendersi conto che questi quartieri non potevano che produrre questi frutti”. Lo ha detto don Maurizioin audizione al Senato sul decreto. “Chi li ha voluti meriterebbe la galera – ha aggiunto -. Ammassare in un solo posto tutte le famiglie povere dei quartieri più poveri e degradati di Napoli dopo il terremoto del 1980 e abbandonarli a se stessi è stata una tragedia immane di cui nessuno può lavarsi le mani adesso, né i vecchi politici né coloro che ne sono gli eredi”. “Non ci avrei mica scommesso che nel giro di pochi giorni il presidente mi arrivasse in parrocchia con tre ministri, due sottosegretari, il capo della polizia, ...

«Che il governo si faccia presente a Caivano è una cosa bellissima. Che si faccia presente in questa parrocchia, per me lo è ancora di più. Abbiamo ...

Ma io dovrei battagliare come fannoMaurizioed altri E poi la parrocchia non la curerei più. Io curo la parrocchia nelle confessioni, nelle omelie". Infine dice che "soltanto finora ...: ha promesso la... Il ministro tedesco fa la doccia Prima aveva dissuaso i tedeschi dal venire in Italia Per Bertolini la Russia ha vinto Non tiene infatti conto che un conflitto è ...

Don Patriciello: a Caivano in un mese cose mai viste prima, Meloni sta mantenendo le promesse Secolo d'Italia

Don Patriciello, inevitabile degrado in zone come Caivano Agenzia ANSA

(LaPresse) Il parroco della parrocchia San Paolo apostolo "Parco verde" di Caivano, don Maurizio Patriciello, è appena arrivato in Senato a Roma per essere ascoltato nelle commissioni Affari ...Parco Verde"Mi chiedo come sia stato possibile da parte dello Stato permettere che questi quartieri come Parco Verde potessero esistere. Ci vuole poco per rendersi conto che questi quartieri non potev ...