Dl Asset | Ok fiducia al Senato con 94 sì**

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firma to ed emana to il decreto legge, varato lunedì scorso dal ...

Lo prevede un emendamento approvato nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato al testo del decreto legge "" che l'Aula del Senato si accinge a votare. La norma che si legge all'articolo ...'Il decretosegna l'evidente fallimento di questo governo: quelle che erano le principali proposte che hanno dato vita al testo sono state infatti cancellato dallo stesso governo. Una vera e propria ...

Dl asset: ok a fondo di 500mila euro per il granchio blu Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Per garantire la protezione individuale degli autisti dei mezzi di trasporto pubblico il ministero delle Infrastrutture indichera' i requisiti tecnici ...Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Forza Italia è soddisfatta di come esce dal Senato questo provvedimento. La maggioranza di centrodestra dimostra, ancora una volta, di essere in grado di fare sintesi nell ...