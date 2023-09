Disastro Roma e poker Genoa | Mouinho e Lukaku nei guai Fiorentina e Monza solo pareggi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le statistiche parlano chiaro: non si vedeva unatanto brutta e in fondo alla classifica dal 2010. E i quattro gol presi dlnon fanno che peggiorare il bilancio. Mourinho è partito male, ...

Il Milan c'è e si vede, la Roma proprio no . Nella serata luccicante dell'Olimpico per festeggiare lo s barco show di Romelu Lukaku nella Capitale, ...

Ladeve inventarsi qualcosa di diverso per invertire la rotta, e in fretta. Fiorentina e Monza, solo pari ma per i lombardi finisce in rissa Due pareggi nella altre due partite odierne: 1 - 1 ...Lareagisce e trova il pareggio al 22'. Cristante si inserisce e sfrutta il cross di Spinazzola, colpo di testa e 1 - 1 . Il match non offre granché e si trascina verso l'intervallo senza ...

Genoa-Roma 4-1, disastro Mourinho e crisi giallorossa: risultato e classifica Adnkronos

Le pagelle della Roma - Disastro totale, non si salva quasi nessuno. Tanto lavoro per Mourinho TUTTO mercato WEB

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ I quattro gol con cui la Roma torna da Marassi completano un inizio di campionato da incubo di proporz ...(Adnkronos) – Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente al Genoa di sa ...