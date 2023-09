DIRETTA | DPCM percorsi abilitanti docenti | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil

(Di giovedì 28 settembre 2023) Appuntamento per giovedì 28 settembre14:30 Leggi anche, ecco ilin Gazzetta Ufficiale scarica PDF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Appuntamento per giovedì 28 settembre alle 14:30 Leggi anche Percorsi abilitanti docenti, ecco ilin Gazzetta Ufficiale [scarica PDF]Le norme e ilregolano altri percorsi che hanno uno sbocco abilitante ma che riguarderanno coloro che vinceranno il concorso che verrà bandito a ottobre'. RIVEDI LATutti i fatti del ...

Dpcm percorsi abilitanti docenti: come e quando acquisire i cfu necessari - Rivedi la DIRETTA - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

DPCM percorsi abilitanti docenti, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Giovedì 28 settembre alle 14:30 Orizzonte Scuola

Intervenuta nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live di mercoledì 27 settembre, Rita Frigerio della Cisl Scuola ha parlato del Dpcm 60 cfu, uscito da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale ..."Saranno coinvolte tutte le classi di concorso per i percorsi abilitanti" Si tratta di una domanda arrivata in diretta su OS TV nel corso del Question Time dedicato al nuovo DPCM sulla formazione ini ...