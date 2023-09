Diletta Leotta | primo viaggio in aereo per Aria a un mese mezzo dalla nascita | «Vanno a trovare papà Loris Karius»

... Tanti i messaggi di supporto e preghiera per lui: dalla sua ex fidanzata, la conduttrice di DAZN, ai fan e agli amici più intimi. Poi, il risveglio dal coma e il trasferimento in una ...... divenuto popolare grazie alla sua partecipazione a talent come Ballando con le Stelle e anche di riflesso per il suo legame sentimentale, ormai archiviato, con. Dopo quel drammatico ...

L'ex pugile Daniele Scardina è ritornato sui social con un post e un messaggio di speranza a sei mesi dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito. Ecco cosa ha detto.Nuovo post su Instagram di Daniele Scardina per aggiornare sulle sue condizioni dopo l'emorragia e l'intervento subito all'Huminitas, in seguito al malore. Il pugile oggi continua la riabilitazione ...