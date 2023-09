Diletta Leotta | il primo volo di Aria per andare da Karius scatena i social

(Di giovedì 28 settembre 2023) In viaggio per riabbracciare papà.con la piccola, che ha compiuto un mese lo scorso 16 settembre, stanno raggiungendo in aereo Lorisin quel di Newcastle. La coppia ...

In viaggio per riabbracciare papà.con la piccola Aria , che ha compiuto un mese lo scorso 16 settembre, stanno raggiungendo in aereo Loris Karius in quel di Newcastle. La coppia infatti vive tra Milano e la cittadina ...Lo sportivo 31enne, ex fidanzato di, aggiorna i fan sul suo stato di salute. " Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così , ma ...

Diletta Leotta, primo viaggio in aereo per Aria a un mese e mezzo dalla nascita: «Vanno a trovare papà Loris Karius» leggo.it

Diletta Leotta, per la figlia Aria primo viaggio in aereo. E i soliti hater: «Ma è troppo piccola per volare.. ilmessaggero.it

Diletta Leotta, da poco tornata a lavoro dopo la nascita della figlia Aria, è in prima linea a seguire le partire di calcio. Al primo mosto però c’è sempre la famiglia, la figlia e il compagno e ...Diletta Leotta è tornata a lavoro, a bordocampo per seguire le partite di calcio della nuova stagione. Tra un incontro e l'altro, trova sempre il tempo di tornare a ...