Diga di Campolattaro | affidati i lavori | completamento per marzo 2026

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, a poco più di 3 mesi dalla sua pubblicazione avvenuta il 26 giugno scorso, sono stati approvati dall'Ufficio Grandi Opere della Regione gli esiti della gara per l'affidamento dell'appalto misto die servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione della grandedi. "Si tratta di un passaggio importante – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – che apre la fase dell'effettiva cantierizzazione di una delle principali opere strategiche della Regione Campania in campo idrico, di valenza storica per il Sud e per l'intero Paese, e che consentirà l'autonomia idrica della nostra regione". L'intera grande opera, finanziata con fondi regionali e limitatamente anche con fondi Pnrr, è suddivisa in tre lotti (1.Galleria di derivazione, Impianto di potabilizzazione e idroelettrico;