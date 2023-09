Diamanti | «Non contento per l’Inter KO ma abbiamo una certezza!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)è sintetico nell’analizzare l’ultima partita andata in scena a San Siro, ovvero Inter-Sassuolo. L’ex centrocampista italiano, opinionista fisso di “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, vede l’aspetto positivo nella prima sconfitta nerazzurra dopo cinque vittorie CAMPIONATO APERTO – La Serie A ringrazia in coroche, contro ogni pronostico, esce sconfitta da San Siro. Ed è la prima sconfitta stagionale per la squadra nerazzurra. Merito anche del Sassuolo di Alessio Dionisi, che porta a casa altri tre punti pesantissimi dopo aver già battuto la Juventus. Sull’1-2 di Inter-Sassuolo si esprime anche Alessandro, che accoglie con piacere il risultato: «Sul Sassuolo avevo detto che è in grado di perdere contro chiunque o di vincere contro chiunque, quindi sono stato abbastanza chiaro! Sinceramente, non ...