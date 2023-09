DI Giacomo | il carcere di Avellino si conferma piazza di spaccio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’arresto del medico in servizio presso l’istituto penitenziario di, trovato in possesso di droga, rappresenta un nuovo caso, inedito e grave, sulla diffusione di stupefacenti nelle carceri. Purtroppo, ai pusher abituali, familiari, mogli-compagne di detenuti, all’arrivo attraverso droni, dobbiamo aggiungere anche un medico”. È quanto sostiene il segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Diche aggiunge: “Ildisidi. Come denunciamo da tempo nei penitenziari siamo ad almeno 5 kg la settimana di consumo di stupefacenti con un giro di affari di una decina di milioni d’euro l’anno”. Dirilancia l’allarme: “Nelle carceri si ripete la situazione ...