Dessert kinder cerali light | appena 150 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 settembre 2023) Esiste un luogo comune molto difficile da estirpare, quello secondo il quale quando si inizia una dieta, si deve rinunciare alle golosità! Sapete cosa ho imparato per esperienza personale? Che non è così! Esistono ricette appetitose, gustose, invitanti e appaganti da consumare anche quando il regime alimentare è stretto e bisogna contare le calorie, gli zuccheri, i grassi! L’ho imparato seguendo i consigli di una nutrizionista famosa e del suo sito “La tua dieta personalizzata”. I piatti che consiglia sono davvero squisiti e non mi fanno soffrire né la fame né le restrizioni che mi erano imposte, e quello di oggi che mi ha suggerito lei. Lo preparo per colazione, a prescindere dal fatto che voglia o meno dimagrire, perché è buono, in primis, in secondis perché mi permette di arrivare sazia a pranzo, senza sentire i morsi allo stomaco. Cremoso, cioccolatoso, si mangia con gli occhi e ...