E per discutere del futuro deia Milanoha presentato seconda edizione dello studio "Theof The Future", con un dibattito su quali sono le sfide del futuro. I temi dominanti sono ...Lo ha detto Stefano Firpo, direttore generale di Assonime a margine dell'evento milanese organizzato da'Theof the Future. Il ruolo delnelle transizioni'. 'Noi - aggiunge - ...

Deloitte, 'i board hanno un ruolo sempre più importante' - Notizie ... Agenzia ANSA

Deloitte. “The Board of the Future. Il ruolo del Board nelle transizioni ... lamiafinanza

E per discutere del futuro dei board a Milano Deloitte ha presentato seconda edizione dello studio "The Board of The Future", con un dibattito su quali sono le sfide del futuro. I temi dominanti sono ...The rapid growth of battery use in Texas fits with a national trend. The U.S. energy storage market set a new quarterly record for installations in the second quarter, adding 5,597 megawatt-hours of ...