Decine di migranti tentano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti nuotando attraverso il Rio Grande – Video

Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per ledi migliaia di modenesi ed emiliano - romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale. Il nuovo decretodel ministro dell'...ditentano di attraversare il confine tra Messico e Usa e di raggiungere gli Stati Uniti nuotando attraverso il Rio Grande a Ciudad Juarez, in Messico. Alcuni poi tornano a nuoto verso ...

Decine di migranti tentano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti nuotando attraverso il Rio… Il Fatto Quotidiano

Porto Empedocle, decine di migranti scappano dal centro in cerca di cibo. Le immagini della fuga TGLA7

Roma, 28 set. (askanews) – Dal 7 al 14 ottobre al via “è cultura!” la nuova grande manifestazione nazionale promossa dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, i ...Anche il Punto di Assistenza Diffusa (Pad), situato nei pressi della sede Caritas di via San Secondo, istituito appositamente per accogliere famiglie, in prevalenza donne e bambini, è quasi sempre pie ...